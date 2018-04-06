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الجمعة 06/أبريل/2018 - 03:06 ص

بالصور.. 10 توصيات لمنتدى الإعلام المصرى

10 توصيات لمنتدى
10 توصيات لمنتدى الإعلام المصرى
إخاء شعراوي
dostor.org/2118889

نظم المنتدى المصري للإعلام برئاسة اللواء طارق مهدي، مساء أمس الخميس، ورشة عمل حول "الإعلام المهني الصادق وبناء مصر الحديثة"، بحضور كوكبة من خبراء الإعلام والأكاديميين، إلى جانب مجلس أمناء المنتدى.

وحرص على حضور ورشة العمل كل من، اللواء طارق المهدي، والإعلامي إبراهيم الصياد، والإذاعي إسماعيل الششتاوي، والدكتور أحمد تيمور، وسوسن الدويك، والإعلامي حسن هويدي، بمشاركة نخبة من الإعلاميين ومجموعة من الشباب.

ووضعت التوصيات تحت الشعار الرسمي للورشة، وهي "الإعلام المهني الصادق وبناء مصر الحديثة"، وكان أهمها:

1- عودة منصب وزير الإعلام لضرورة التنسيق بين المؤسسات الإعلامية.

2- تفعيل ميثاق الشرف ومدونة السلوك الإعلامي.

3- التأكيد على الضبط الذاتي للمؤسسات الإعلامية؛ لا سيما الخاصة.

4- ضرورة وجود سياسة تحريرية مستقلة تحدد الإطار المهني للرسالة الإعلامية.

5- تفعيل قنوات الاتصال مع الآخر وبلغته.

6- الاهتمام بالتدريب المتخصص والتنشيطي.

7- الإسراع في استكمال إجراءات إنشاء نقابة الإعلاميين.

8- ربط الأداء الإعلامي بالتطورات المتلاحقة في تكنولوجيا المعلومات.

9- الأعلام شريك في التنمية الشاملة ولهذا لابد أن تركز موضوعات البرامج على قضايا التنمية بأسلوب جاذب للجمهور.

10- الاهتمام بتعريف المصطلحات الإعلامية قبل إجراء أي دراسات أو بحوث تتعلق بالإعلام.

بالصور.. 10 توصيات لمنتدى الإعلام المصرى
بالصور.. 10 توصيات لمنتدى الإعلام المصرى
بالصور.. 10 توصيات لمنتدى الإعلام المصرى
بالصور.. 10 توصيات لمنتدى الإعلام المصرى
بالصور.. 10 توصيات لمنتدى الإعلام المصرى
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