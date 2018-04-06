القاهرة : الجمعة 06 أبريل 2018
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05:32 ص

«الخطة والموازنة»: نرفض استثناء الوزراء من الحد الأقصى للأجور
04:30 ص

ولى العهد السعودى: النظام الإيرانى سبب المشكلات فى الشرق الأوسط
04:02 ص

الخارجية: مهلة حتى 5 مايو فى مفاوضات سد النهضة
03:48 ص

«دموع المريدين».. هكذا أصبح قبر أحمد خالد توفيق قبلة للمحبين (صور)
08:17 م

حماس: نرفض التطبيع و«شرعنة الاحتلال» لأرض فلسطين
08:11 م

ماذا يريد المصريون من السيسي؟

07:52 م

الإجازة الزوجية.. سر استمرار «الحياة الطبيعية»
02:57 ص

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ننشر ملامح التقرير السنوي الأول للمجلس الأعلى للإعلام
08:36 م

مواجهة بين «تيار الاستقلال» و«فى حب مصر» حول معركة هيئة مكتب المهندسين
08:20 م

نيجيريا تشتري أسلحة بـ«مليار دولار» لمواجهة «بوكو حرام»
اقتصاد
الجمعة 06/أبريل/2018 - 03:04 ص

13176.5 دولار.. سعر طن «النيكل» اليوم

النيكل
النيكل
طارق عتمان
dostor.org/2118887

ارتفع سعر معدن النيكل، اليوم الجمعة، وسجل 13176.5 دولار للطن.

ويدخل النيكل فى تصنيع الدوائر الكهربائية منها «الإلكترونيات، وأجهزة الحاسب الآلي».

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