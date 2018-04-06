الجمعة 06/أبريل/2018 - 03:04 ص
13176.5 دولار.. سعر طن «النيكل» اليوم
طارق عتمان
dostor.org/2118887
ارتفع سعر معدن النيكل، اليوم الجمعة، وسجل 13176.5 دولار للطن.
ويدخل النيكل فى تصنيع الدوائر الكهربائية منها «الإلكترونيات، وأجهزة الحاسب الآلي».
ارتفع سعر معدن النيكل، اليوم الجمعة، وسجل 13176.5 دولار للطن.
ويدخل النيكل فى تصنيع الدوائر الكهربائية منها «الإلكترونيات، وأجهزة الحاسب الآلي».
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