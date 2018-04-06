باكستان تدعو أمريكا لاستمرار تقديم المعونات العسكرية

دعا وزير الدفاع الباكستاني، خرم دستغير خان، أمس الخميس، الولايات التحدة إلى إعادة النظر في قرارها تقليص حجم المساعدات العسكرية الأمريكية لبلاده.



وقال الوزير لوكالة "نوفوستي" الروسية، على هامش مؤتمر موسكو لشؤون الأمن: «ما زلنا نقول لأصدقائنا الأمريكيين: إذا كنتم جادّين في محاربة الإرهاب، فمن الأجدى عليكم أن تعززوا دعمكم لباكستان في هذا المجال»، وذلك حسبما نقلات قناة روسيا اليوم.



وأوضح "خان" أن المساعدة العسكرية الأمريكية لبلاده بدأت في التقلص منذ إقدام إسلام آباد مطلع العام 2014 على تكثيف جهودها في مواجهة الإرهاب.



وكانت الولايات المتحدة أعلنت، مطلع العام الجاري، عن تجميد مساعداتها المالية المقدمة لباكستان في مجال الأمن؛ وذلك بسبب ضعف جهود الجانب الباكستاني في مواجهة الإرهابيين.