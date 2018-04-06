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الجمعة 06/أبريل/2018 - 07:01 ص

ترامب يعلن إرسال 4 آلاف جندى من الجيش الأمريكى على حدود المكسيك

ترامب
ترامب
محمد عمر
dostor.org/2118877

وعد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أمس الخميس، بإرسال الآلاف من عناصر الحرس الوطني إلى الحدود مع المكسيك لدعم قوات الأمن في ضبط أمن الحدود، ووقف تسلل المهاجرين غير الشرعيين إلى البلاد.

وأكد ترامب أنه سيرسل من 2000 – 4000 آلاف جندي من الحرس، وعلى الأرجح سيبقى هؤلاء العسكريين كلهم أو «على الأقل القسم الأكبر منهم» على الحدود إلى حين بناء الجدار مع المكسيك لوقف تسلل المهاجرين، وذلك حسب ما نقلت صحيفة «إندبندنت» البريطانية.

وأعلن ترامب الأسبوع الماضي، أنه سينشر وحدات من الجيش على الحدود مع المكسيك لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

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