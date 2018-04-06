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الجمعة 06/أبريل/2018 - 02:34 ص

بالصور.. «دينا» تُشعل أولى فقرات مهرجان طابا هايتس الغنائى

«دينا» تُشعل أولى
«دينا» تُشعل أولى فقرات مهرجان طابا هايتس الغنائى
منار إبراهيم
dostor.org/2118866

اشعلت الراقصة الاستعراضية دينا، أولى فقرات اليوم الأول من فعاليات مهرجان طابا هايتس الغنائي؛ احتفالًا بأعياد الربيع، والتي ظهرت من خلاله بأكثر من بدلة رقص.

وهنأت "دينا" الجمهور بأعياد الربيع بعد فقرتها الأولى، والتي استمرت للساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وتحدثت إليهم مبدية سعادتها بتواجدهم، ومتمنية لهم عيد شم نسيم سعيد.

يُذكر أن احتفالات طابا هايتس تستمر للعام الثاني على التوالي؛ بعد نجاحات العام الماضي التي أحياها عدد من أهم نجوم الغناء في الوطن العربي.

ويشرف على تنظيم المهرجان السيد عماد الطرابيشي ممثل المالك ومدير عام طابا هايتس، ويعتبر الهدف من إقامة الحفلات هو تنشيط السياحة في جنوب سيناء مرة أخرى.

بالصور.. «دينا» تُشعل أولى فقرات مهرجان طابا هايتس الغنائى

بالصور.. «دينا» تُشعل أولى فقرات مهرجان طابا هايتس الغنائى

بالصور.. «دينا» تُشعل أولى فقرات مهرجان طابا هايتس الغنائى

بالصور.. «دينا» تُشعل أولى فقرات مهرجان طابا هايتس الغنائى

بالصور.. «دينا» تُشعل أولى فقرات مهرجان طابا هايتس الغنائى

بالصور.. «دينا» تُشعل أولى فقرات مهرجان طابا هايتس الغنائى

بالصور.. «دينا» تُشعل أولى فقرات مهرجان طابا هايتس الغنائى

بالصور.. «دينا» تُشعل أولى فقرات مهرجان طابا هايتس الغنائى

بالصور.. «دينا» تُشعل أولى فقرات مهرجان طابا هايتس الغنائى

بالصور.. «دينا» تُشعل أولى فقرات مهرجان طابا هايتس الغنائى

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