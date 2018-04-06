«الخطة والموازنة»: نرفض استثناء الوزراء من الحد الأقصى للأجور

رفض الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والخبير الاقتصادي فكرة استثناء الوزراء أو رفع الحد الأقصى للأجور لهم، لأن ذلك سيفتح الباب أمام المزيد من الاستثناءات والمطالبات لباقي فئات المجتمع، مشددًا على أهمية أن يتنازل الوزراء لصالح وطنهم، باعتبار أن الوزراء يؤدون مهام وطنية وخدمة اجتماعية وعمل عام، كما أن مناصبهم لها وجاهة اجتماعية، وكلها أمور لا تشترى بالمال.



وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة، في تصريحات خاصة، إلى أن من يجد في نفسه الرغبة فى جمع المال فلن يقبل بتولي منصب في الحكومة، خاصة أنه مهما رفعت الدولة من سقف الحد الأقصى للأجور، فلن يقارن بما يمكن أن يحصل عليه في خارج وظائف الدولة.