«الفتى القادم من القمر» جديد كتب الأطفال

صدرت مؤخرا٬ قصة «الفتى القادم من القمر» من تأليف زيرالدو ألفيس بينتو، وذلك ضمن سلسلة قصص الناشئة٬ الصادرة عن الدار العربية للعلوم ناشرون.



وجاء على الغلاف الخلفى: «هذه القصة عن فتى يعيش في المستقبل البعيد، أبعد مما يمكن للخيال أن يصل، وقد سافر إلى هناك عبر آلة الزمن الخاصة به، وأنتم أصدقائي الأطفال مدعوون للانتقال معه عبر الزمن إلى المستقبل البعيد ولكن في (القرن الثلاثون الميلادي) فهل أنتم مستعدون للمغامرة والتحليق في الفضاء من كوكب إلى آخر.. إذا كان الجواب نعم؛ فلتبدأوا بقراءة قصة هذا الفتي القادم من القمر».