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فن
الجمعة 06/أبريل/2018 - 02:02 ص

محمد هنيدى يدعو جمهوره لحضور كواليس «أرض النفاق»

الفنان محمد هنيدي
الفنان محمد هنيدي
منار إبراهيم
dostor.org/2118849

يحرص الفنان محمد هنيدي على التواصل مع جمهوره بشكل مستمر، وذلك عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شارك مع متابعيه منشور يدعوهم من خلاله لحضور كواليس مسلسل "أرض النفاق" المقرر عرضه فى رمضان المقبل.

وغرد "هنيدي" عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر" قائلًا: «طب اللي عايز يحضر تصوير مسلسلي الجديد في رمضان "أرض النفاق" يعمل ريتويت ونشوف كام حد عايز يحضر ويشرب كوباية شاي معانا على حسابه».

ومسلسل "أرض النفاق" يشارك فى بطولته هنا شيحة وإبراهيم عيسى ودلال عبد العزيز ومحمد ثروت وعدد آخر من الفنانين وسيناريو وحوار أحمد عبدالله.

محمد هنيدى يدعو جمهوره لحضور كواليس «أرض النفاق»
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