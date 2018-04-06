حفل موسيقى للفنانين الكازاخيين فى القاهرة والإسكندرية

تنظم سفارة كازاخستان بمصر حفل موسيقي تحييه نخبة من الموسيقيين الكازاخيين يوم، الأربعاء، الموافق 11 أبريل في مسرح السيد درويش في الإسكندرية، ويوم السبت 14 أبريل 2018 فى القاعة الرئيسية بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة.



ويأتى أداء الحفل الموسيقي «Kazakh Eli Classic» تحت قيادة الفنانة الكازاخية الشهيرة إيمان موساخاجاييفا، رئيسة الجامعة الوطنية الكازاخية للفنون، عازفة الكمان المشهورة عالميًا، فهي حاصلة على لقب «فنانة اليونسكو للسلام»، وعضو الأكاديمية الدولية للفنون، وحاصلة على الكثير من الجوائز العالمية والعضويات المرموقة حيث تم إدراج اسمها في قائمة «IBC» التي تضم 2000 فنان متميز في القرن العشرين، وكذلك تم إدراجها فى قاموس جامعة كامبريدج للموسيقيين المشهورين في القرن العشرين وغير ذلك.



ومن المقرر الاستماع خلال الحفل إلى أفضل التلحين والأداء للطفل المعجزة الفنان راخات بي عبدساغين، فهو ملحن شاب من كازاخستان ويطلق عليه «موتسارت الكازاخي» كتب في سن الثانية عشرة وألف موسيقى التي يمكن لأشهر الملحنين أن يفتخروا بها، إنه إلى جانب إبهاره لعالم الموسيقى الحديث، كطفل «المعجزة» فاز بالعديد من المسابقات الدولية المرموقة، وألف أكثر من 100 قطعة موسيقية والحان سيمفونية متنوعة.



أما الأوركسترا الأوروآسيوية السيمفونية لجامعة كازاخستان الوطنية للفنون يقودها المايسترو الكازاخي عييدر توريباييف بصحبة فرقة الكمان «أيجوليك»، وفرقة الآلة الفولكلورية «دومبيرا» ومجموعة من المغنيين المشهورين.



ويشار إلى أن سفارة كازاخستان بالقاهرة تنظم الحفل بمناسبة الذكرى العشرين لعاصمة كازاخستان – أستانا، تحت رعاية البرنامج الرئاسي تحت عنوان «الثقافة الكازاخية الحديثة في العالم المعاصر».