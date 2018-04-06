12 أبريل.. انطلاق «أسبوع أفلام جوته» فى الإسكندرية

تنطلق في الفترة من 12 إلى 17 أبريل الجاري٬ فعاليات «أسبوع أفلام جوته» بالمعهد الثقافي الألماني فى الإسكندرية.



وبعد العديد من السنوات الناجحة، يقدم معهد جوته أسبوعه السنوي للأفلام بباقة مختارة من الأفلام الألمانية المعاصرة، والأفلام الوثائقية، بالإضافة إلى باقة مختارة من الأفلام العربية والعروض الخاصة والعروض الأولى، ويتم عرض جميع الأفلام مع ترجمة باللغة الإنجليزية أو العربية.



ومن بين المجموعة المختارة من الأفلام الجديدة الروائية والوثائقية، العرض الأول في مصر للفيلم الروائي الألماني «من العدم» الحائز على جائزة، وهو فيلم للمخرج العالمي فاتح أكين، وتُعرض الأفلام في القاهرة في المبنى الجديد لمعهد جوته في الدقي، كما تعرض أفلام مختارة في الإسكندرية.