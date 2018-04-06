1.3 مليار دولار إجمالى صادرات الحاصلات الزراعية لـ10 دول

كشف تقرير المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، عن استحواذ 10 دول على 1.3 مليار دولار، بما يمثل قرابة 65% من صادرات قطاع الحاصلات الزراعية تتصدرها سوق روسيا الاتحادية بما يمثل 290.52 مليون دولار، تلتها السعودية بما قيمته 286.68 مليون دولار، وفى المرتبة الثالثة السوق الهولندى بما قيمته 143.41 مليون دولار.



ويأتى ذلك وفقًا لإحصائيات المجلسى التصديري ديسمبر 2017، وتحتل بريطانيا وشمال إيرلندا المرتبة الرابعة من حيث الدول المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية بما قيمته 128.62 مليون دولار، ثم الإمارات بنحو 109.46 مليون دولار، ثم إيطاليا 96.43 مليون دولار، وإلى الكويت 84.35 مليون دولار، وإلى العراق ما قيمته 73.19 مليون دولار.



فيما احتل السوق الألمانى المرتبة التاسعة من حيث الدول المستوردة بما قيمته 72.29 مليون دولار، ثم السوق الليبية بما قيمته 18.19 مليون دولار.

