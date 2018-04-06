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الجمعة 06/أبريل/2018 - 03:20 ص

واشنطن تدرس فرض 100 مليار دولار تعريفات إضافية ضد الصين

الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
محمد عمر
dostor.org/2118843

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الخميس، إنه أمر ممثل التجارة الأمريكى بدراسة فرض 100 مليار دولار تعريفات جمركية إضافية على السلع الصينية.

وأكدت وكالة بلومبريج الأمريكية، أن القرار سيزيد من حدة التوتر مع بكين بعد أن أشارت إدارة الرئيس ترامب إلى أنها مستعدة للتفاوض مع الصين، وذلك بعد إعلان ترامب الأسبوع الماضي فرض تعريفات جمركية على الصين بقيمة تترواح من 50- 60 مليار دولار.

من جانبها، ردت بكين على الولايات المتحدة لتقوم بفرض تعريفات جمركية إضافية على أكثر من 100 سلعة أمريكية.

وأوضح ترامب في بيان أصدره مساء أمس: قائلا: «في ضوء رد الصين غير العادل، أمرت الممثلة التجارية الأمريكية بالنظر فيما إذا كانت التعريفة الإضافية بقيمة 100 مليار دولار ستكون مناسبة بموجب المادة 301، وإذا كان الأمر كذلك، يجب تحديد المنتجات التي ستفرض عليها هذه التعريفات».

وأشارت الوكالة إلى أن هذا التحرك يهدد بالكشف عن الجهود التي يبذلها كبار المسؤولين التجاريين الأمريكيين والصينيين لخفض درجة التوتر بين البدين، والتوصل إلى اتفاق، حتى لا يفضي الأمر إلى حرب تجارية شاملة يمكن أن تضر بأكبر اقتصادين في العالم.

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