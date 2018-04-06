الجيش اليمنى يستعيد معسكرًا استراتيجيًا من ميليشيا الحوثى بصعدة

استعادت قوات الجيش اليمني، مساء أمس الخميس، معسكر الكمب في مديرية الظاهر بمحافظة صعدة معقل ميليشيا جماعة الحوثي.



وقالت مصادر عسكرية يمنية، إن القوات تقدمت نحو مركز كتاف بعمق أكثر من عشرة كيلو مترات خلال اليومين الماضيين، وذلك حسبما نقلت قناة «سكاي نيوز» بالعربية.



وجاء هذا التقدم بعد هجوم لقوات الجيش اليمني على مواقع الميليشيات الحوثية، تزامن مع استعادتها مواقع في مديرية كتاف في صعدة.



وبالسيطرة على هذا الخط، تكون قوات الجيش اليمني قطعت إمدادات الحوثيين عن جبهات استراتيجية في المديرية التي تعد معقلا للجماعة المتمردة.

