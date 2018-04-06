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الجمعة 06/أبريل/2018 - 07:19 ص

بعد رصد أول حالة إصابة بمصر.. أبرز أعراض «الملاريا»

أبرز أعراض الملاريا
أبرز أعراض الملاريا
ريم محمود
dostor.org/2118835

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن رصد أول حالة إصابة بمرض الملاريا، لمريض وافد من دولة السودان الشقيق، قدم عن طريق ميناء السد العالي النهري بأسوان.

وأوضح الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، في بيان صحفي، أن المريض سوداني الجنسية، يبلغ من العمر 38 عامًا، حيث قام فريق الحجر الصحي برصد الحالة أثناء مناظرة الركاب الوافدين، لافتًا إلى أنه على الفور تم تحويله إلى مستشفى حميات أسوان، وبالفحص المعملي تأكد إصابته بمرض الملاريا الخبيثة (بلازموديوم فالسيبارام)، مشيرًا إلى أن المريض حالته مستقرة ويتلقى العلاج اللازم.

وترصد "الدستور" ماهو مرض الملاريا وأعراضه:ــ

- هو مرض "طفيلي معدي"، بسبب كائن طفيلي يسمى متصورة ( بلازموديوم)، ينتقل عن طريق البعوض ويتسلل هذا الطفيلي داخل كرات الدم الحمراء في جسم الإنسان فيدمرها، ويترافق ذلك مع مجموعة من الأعراض أهمها الحمى، وفقر الدم، وتضخم الطحال.

- تم اكتشاف الطفيلي مسبب مرض الملاريا في 6 نوفمبر 1880 في المستشفى العسكري بقسنطينة في الجزائر، من طرف طبيب في الجيش الفرنسي يدعى ألفونس لافيران، والذي حاز على جائرة نوبل في الطب والفزيولوجيا لعام 1907 عن اكتشافه هذا.

- ينتشر هذا المرض في بلدان العالم الثالث وينتقل إلى الأطفال عبر أكثر من طريقة، أهمها: البعوض الذي يكثر بعد هطول الأمطار، وخاصة في المناطق التي لا يوجد فيها تصريف صحي لمياه الأمطار والمجاري.

- يعتبر هذا المرض من الأمراض الفتاكة، فقد أوصت منظمة الصحة العالمية المسافرين إلى المناطق الموبوءة باستعمال الدواء المناسب مباشرة بمجرد الإحساس بارتفاع درجة الحرارة "أثناء السفر أو بعده" إلى 38 درجة مئوية أو عند ظهور أي أعراض للملاريا دون انتظار التشخيص من الطبيب.

- تكون أعراض مرض الملاريا، هي: الرعشة والانتفاضة والحمى والعرق والصداع والغثيان والقيء وآلام في العضلات وبراز مدمم ويرقان وتشنجات وإغماءات، وارتفاع في درجة الحرارة قد تصاحبه قشعريرة وعرق غزير وصداع، و"الملاريا" تحدث أعراضًا تشبه إلى حد كبير بأعراض أمراض أخرى، خاصة نزلات الأنفلونزا، ولكن إذا حدث لك شك في إصابتك بالملاريا فلا تتردد في أخذ العلاج في الحال دون انتظار زيارتك للطبيب المتخصص.

- يلاحظ أن أنواع الملاريا شديدة الخطورة تحدث أعراضًا مرضية شديدة، مثل "الغيبوبة"، خاصة في حالة الملاريا المخية وتحدث أيضًا "إنيميا ـ نزلات معوية ـ فشل كلوي ـ ضيق في النفس"، وعليك أن تلجأ إلى المستشفيات المختصة إذا ظهر عليك أعراض الملاريا حتى لو بعد مدة 3 شهور أو حتى عام كامل من تاريخ عودتك من المنطقة المنتشر بها المرض، وعادة لايشعر المسافر بأعراض المرض إلا بعد عودته من السفر، ويجب أن ينبه الطبيب أولًا أنه كان مسافرًا لمنطقة ينتشر فيها الملاريا.

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