القاهرة : الجمعة 06 أبريل 2018
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تقارير ومتابعات
الجمعة 06/أبريل/2018 - 01:04 ص

بعد وفاتها.. أبرز المعلومات عن لمياء السحراوى أرملة «عادل أدهم»

لمياء السحراوى
لمياء السحراوى
دعاء المنشاوي
dostor.org/2118833

توفيت أمس الخميس، لمياء السحراوي، أرملة الفنان الراحل عادل أدهم، داخل أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة المهندسين..

ونرصد عبر السطور التالية أبرز المعلومات عنها:ــ

1. توفيت بعد صراع مع مرض السرطان.

2. ولدت لأب مصري وأم ألمانية أعلنت إسلامها بعد ذلك.

3. تزوجت في عمر 17 عامًا من الفنان عادل أدهم بعد قصة حب جمعت بينهما.

4. فارق العمر بينهما وصل لأكثر من 20 عامًا.

5. قامت بالمساهمة في نفقات علاج زوجها، وسافر "أدهم" إلى باريس لتلقي العلاج.

6. عملت فى مجال عروض الأزياء لمدة 4 سنوات، لكن سرعان ما عدلت عن قرارها.

7. كانت حديث "السوشيال ميديا" مؤخرًا بعد أن ظهرت في إحدى المناسبات العامة.

8. تردد شائعات بزواجها من أحد وزراء الداخلية؛ إلا أنها نفت ذلك بشدة، وهددت بمقاضاة مروجي تلك الشائعة.

9. لها العديد من الأصدقاء في الوسط الفني، أبرزهم الفنان محمد منير.

10. لم تنجب من الفنان الراحل عادل أدهم.

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