بعد الحكم بسجنه 5 سنوات.. قضايا طاردت الفنان الهندى سلمان خان

قضت محكمة هندية بإدانة الممثل الهندي سلمان خان وسجنه لمدة خمس سنوات، بتهمة الصيد غير المشروع لظبي نادر عام 1998، كما قضت محكمة جودبور بفرض غرامة قدرها عشرة آلاف روبية على خان؛ لكن هذه القضية لم تكن الأولى التي يتم إدانة الممثل الهندي الشهير فيها، ونرصد عبر السطور التالية أبرز المعلومات عن القضايا الذي كان متهم فيها سلمان خان.



سلمان خان.. قضية صدم شخص

في عام 2002، تم اتهام الفنان سلمان خان، في قضية بصدم شخص ما أسفر عن مقتله وإصابة 4 آخرين، حيث حكمت المحكمة على "خان"، بالسجن لمدة خمس سنوات في مايو، بعد إدانته بالقتل العمد؛ بسبب المرور بسيارته فوق رجل نائم على رصيف المدينة وقتله؛ إلا أنه طعن على الحكم أمام محكمة مومباي العليا، والتي أمرت بتعليق الحكم، وعدلت عن حكم الإدانة السابق، حيث تم تبرئته من التهمة.



سلمان خان.. حيازة سلاح

من القتل إلى حيازة السلاح، تتوالى التهم حول الفنان سلمان خان، ففي عام 2017، تم تبرئة الفنان من تهمة حيازة سلاح غير مرخص قبل عقدين تقريبًا؛ لتضع نهاية لقضية هددت التاريخ الفني لواحد من أكبر الممثلين الهنود، وفي عام 2015 قررت إدانته في قضية دهس رجل مشرد بسيارته والفرار بعد الحادث.