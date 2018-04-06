القاهرة : الجمعة 06 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:17 م

حماس: نرفض التطبيع و«شرعنة الاحتلال» لأرض فلسطين
08:11 م

ماذا يريد المصريون من السيسي؟

07:52 م

الإجازة الزوجية.. سر استمرار «الحياة الطبيعية»
02:57 ص

أيمن نور يستعين بـ«بلطجية» لضرب العاملين بقناة الشرق
02:29 ص

عاجل.. أيمن نور يحتجز العاملين بقناة الشرق ويطلب الشرطة لهم
01:44 ص

ننشر ملامح التقرير السنوي الأول للمجلس الأعلى للإعلام
08:36 م

مواجهة بين «تيار الاستقلال» و«فى حب مصر» حول معركة هيئة مكتب المهندسين
08:20 م

نيجيريا تشتري أسلحة بـ«مليار دولار» لمواجهة «بوكو حرام»
04:19 م

تفاصيل محاولات رئيس الوزراء لاحتواء أزمة «الجندى»
04:37 ص

من هي «مايا أنجيلو» التي يحتفل جوجل بذكرى ميلادها؟
03:59 ص

بعد 6 سنوات حب و5 شهور زواج.. طلقها بسبب «المقشة»
02:44 ص

ميليشيا الحوثى تقتحم حى القصر الجمهورى بصنعاء
تقارير ومتابعات
الجمعة 06/أبريل/2018 - 01:01 ص

بعد مصرعه.. من هو القيادى الحوثى «عبدالفتاح السادة»؟

القيادى الحوثى «عبدالفتاح
القيادى الحوثى «عبدالفتاح السادة»
دعاء راجح
dostor.org/2118830

يوشك خريف الربيع العربي، على الانتهاء بسقوط عناصر التنظيمات الإرهابية، بين الاعتقال والقتل، على أيدي الحكومات التي تسعى للتخلص من تلك الجماعات الإرهابية، التي تريد أن تدمر دول العالم، ومن أبرزهم جماعة الحوثي في اليمن، التي أودت بحياة الألاف من اليمنيين الهلاك، بين القتل والتهجير والتشريد، والتي وقع أحد قيادتها قتيل على أيدي، قوات التحالف العربية، وهو الإرهابي عبدالفتاح هاشم السادة.

وفي إطار الحديث عن مقتله على أيدي قوات التحالف العربي، تستعرض "الدستور" أبرز المعلومات عن القيادي الإرهابي التابع لتنظيم الحوثيين عبدالفتاح السادة.

1- عبدالفتاح هاشم السادة، أحد أبرز القيادات في جماعة الحوثي.

2- كان "السادة" يسكن منطقة وادي ذهب في مديرية المشنة في المحافظة.

3- يُعد القيادي الحوثي عبدالفتاح السادة، هو نجل القيادي في المليشيات هاشم السادة.

4- وهو مسؤول تابع للمليشيات على منطقة وادي ذهب.

5- لقي القيادي الحوثي مصرعه في مواجهات مع قوات الجيش والمقاومة بالقرب من مديرية حيس بمحافظة الحديدة، غرب اليمن.

6- كان "السادة" يهدف إلى سيطرة على أحد مواقع الجيش اليمني والمقاومة، حين لقي مصرعه.

7- نعت المليشيات الحوثية في محافظة "إب" وسط اليمن، مصرع "السادة" من منطقة وادي ذهب في مديرية المشنة.

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

أحمد خالد توفيق.. رائد أدب الرعب في سطور

منذ أقل من شهر

القصة الكاملة للحرب الدبلوماسية بين «بوتين والاتحاد الأوروبى»

منذ أقل من شهر

«ليست من نوعى المفضل».. كيف واجه ترامب فضائحه الجنسية؟

منذ أقل من شهر

10 معلومات عن ملعب مباراة مصر والبرتغال في سويسرا

منذ أقل من شهر

لماذا منع «عبدالناصر» نزار قبانى من دخول مصر؟

منذ أقل من شهر

8 معلومات عن «مرنبتاح»: العامود الأثري يستقر في المتحف المصري

الآن

وفاة أرملة عادل أدهم

«نتنياهو» يحتدّ على «ترامب» بسبب قرار الانسحاب من سوريا

جابر نصار: الدولة لا تحني رأسها لمن رفع السلاح في وجهها (فيديو)

أرض الأقدار.. «الدستور» تحدثكم من بلاد تورا بورا.. كيف يعيش الأفغان؟

الأكثر قراءة

إحالة الإعلامية نهلة عبدالعزيز إلى التحقيق (مستندات)

هل انتحر أحمد خالد توفيق؟

الخطيب يخضع لعملية جراحية خطيرة

سر رجل السويس العارى

ألبومات الصور

عدسة «الدستور» في حفل افتتاح معرض «قناة السويس» بباريس

حفيد ديليسبس يشهد حفل افتتاح «ملحمة قناة السويس» في باريس (صور)

فرحة نجوم الأهلي ببطولة إفريقيا لكرة الطائرة

«أسرة فاروق وأحفاد ديليسبس وشاه إيران» في ملحمة قناة السويس (صور)

نجم الساعة

ماذا يريد المصريون من السيسي؟

الأكثر قراءة

إحالة الإعلامية نهلة عبدالعزيز إلى التحقيق (مستندات)

هل انتحر أحمد خالد توفيق؟

الخطيب يخضع لعملية جراحية خطيرة

سر رجل السويس العارى

كشكول

شكاوي بالجملة في امتحانات ابنأئنا بالخارج في السعودية

محافظ الجيزة في صفوف طلاب الثانوي بمبادرة " عايزين نتعلم "

وزيرة الهجرة تهنئ جامعة عين شمس بحصولها علي 4 نجوم بتصنيف QS

الدكتوراه الفخرية لهانى عازر من جامعة عين شمس

اعلان مواعيد امتحانات صفوف النقل بمدارس بالجيزة

الأمصار

بالفيديو.. نشرة أخبار الدستور من موقع «الأمصار»

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

آخر كلام.. طاقم حكام نرويجي لإدارة كلاسيكو السعودية

ولي عهد البحرين: منشأة الإسناد البحري البريطانية دليل دعمنا للتحالف الدولي

ads
منوعات

الدهن في العتاقي.. 96% من السيدات فوق الأربعين أكثر أنوثة وحيوية

وصفوها بـ«البشعة» فى طفولتها.. لتنافس على ملكة جمال إنجلترا!

تزيين جثة رجل أعمال بالذهب قبل حرقه.. صور

ولاد الكار

فيديوجراف.. «الخطيب يخضع لجراحة.. وعطل في المترو» أبرز أخبار اليوم

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك