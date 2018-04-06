بعد مصرعه.. من هو القيادى الحوثى «عبدالفتاح السادة»؟

يوشك خريف الربيع العربي، على الانتهاء بسقوط عناصر التنظيمات الإرهابية، بين الاعتقال والقتل، على أيدي الحكومات التي تسعى للتخلص من تلك الجماعات الإرهابية، التي تريد أن تدمر دول العالم، ومن أبرزهم جماعة الحوثي في اليمن، التي أودت بحياة الألاف من اليمنيين الهلاك، بين القتل والتهجير والتشريد، والتي وقع أحد قيادتها قتيل على أيدي، قوات التحالف العربية، وهو الإرهابي عبدالفتاح هاشم السادة.



وفي إطار الحديث عن مقتله على أيدي قوات التحالف العربي، تستعرض "الدستور" أبرز المعلومات عن القيادي الإرهابي التابع لتنظيم الحوثيين عبدالفتاح السادة.



1- عبدالفتاح هاشم السادة، أحد أبرز القيادات في جماعة الحوثي.



2- كان "السادة" يسكن منطقة وادي ذهب في مديرية المشنة في المحافظة.



3- يُعد القيادي الحوثي عبدالفتاح السادة، هو نجل القيادي في المليشيات هاشم السادة.



4- وهو مسؤول تابع للمليشيات على منطقة وادي ذهب.



5- لقي القيادي الحوثي مصرعه في مواجهات مع قوات الجيش والمقاومة بالقرب من مديرية حيس بمحافظة الحديدة، غرب اليمن.



6- كان "السادة" يهدف إلى سيطرة على أحد مواقع الجيش اليمني والمقاومة، حين لقي مصرعه.



7- نعت المليشيات الحوثية في محافظة "إب" وسط اليمن، مصرع "السادة" من منطقة وادي ذهب في مديرية المشنة.