تميم يلتقى ترامب فى واشنطن الأسبوع المقبل

أعلنت الدوحة عن لقاء أمير قطر، تميم بن حمد، يوم 10 أبريل الجاري، بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في العاصمة الأمريكية واشنطن.



وقالت وكالة "قنا" القطرية أن آل ثاني وترامب سيبحثان "سبل دعم وتطوير العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".



وبشأن تفاصيل الزيارة قالت الوكالة إن زيارة أمير قطر إلى الولايات المتحدة ستستغرق عدة أيام وستبدأ بزيارة مقر القيادة المركزية الأمريكية بمدينة تامبا في ولاية فلوريدا، حيث سيلتقي قياداتها اليوم الجمعة الموافق 6 أبريل، ليتوجه إلى مدينة ميامي، حيث يجري محادثات مع عدد من المسؤولين الأمريكيين "في إطار تعزيز العلاقات القطرية الأمريكية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية".



كما ويشمل برنامج زيارة أمير قطر في واشنطن عقد لقاءات مع عدد من الوزراء وأعضاء من الكونجرس الأمريكي وكبار المسؤولين، ومن المقرر أن يرافق الأمير القطري وفد رسمي وعدد من رجال الأعمال.



وتأتي زيارة أمير قطر إلى الولايات المتحدة بعد زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لواشنطن، فيما يحاول امير قطر الاستعانة بامريكا لإنهاء قطيعة الدول العربية لها لتداعياتها السلبية على النظام القطري المحاصر بسبب دعمه الإرهاب.

