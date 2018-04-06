صدور النسخة العربية لكتاب «أبلوموف»

صدر مؤخرًا عن دار الرافدين للنشر والتوزيع٬ النسخة العربية لكتاب "أبلوموف" للكاتب إيفان جونتشاروف٬ وترجمة نجاح الجبيلي.



ويعرض الكتاب للحديث عن الكتابة وبعض الكتّاب والروايات، بين "أبلوموف" وزميله "بنكين"، الذي أراد أن يكون كاتبًا.



"أبلوموف": «إنهم يصفون اللصوص والأوغاد كأنهم التقطوهم من الشارع وأخذوهم إلى السجن، إن ما تشعر به في قصصهم ليست (الدموع الخفية) بل الضحكة الواضحة الخشنة والحقد».



"بنكين": «ماذا تريد بعد؟ ذلك أمر رائع، لقد قلته بنفسك، حقدٌ وحربٌ، تهكم حَقود على الكائنات البشرية- كل شيء هناك».



"أبلوموف": «لا،لا، ليس كل شيء.. يصفون اللص والبغي والأحمق المخادع كحثالة، لكن تذكر أنهم بشر أيضًا، أين هو شعورك الإنساني؟ تريد أن تكتب برأسك فقط !».



"بنكين": «أتعتقد أن التعبير عن الأفكار لا يتطلب حضور القلب؟؛ بل المرء بحاجة إليه-إنهم يصفون الحب المثمر، ويمدُّون يد العون إلى الإنسان الساقط كي يرفعوه، أو تفيض أعينهم بالدمع وجعًا عليه، كأنه يواجه الدمار، لكن لا تسخرْ منه، أمنحه الحبّ، تذكّر أنه إنسان مثلك، وتعاملْ معه كأنه نفسك، حِينَئِذٍ سوف أقرأ لك واعترف بك».

