«نساء ماهر الخيالى» جديد دار «شهريار»

صدرت حديثا عن دار شهريار ببغداد٬ رواية «نساء ماهر الخيالي» من تأليف ياسين شامل٬ غلاف صدام الجميلي.



بطل الرواية «ماهر» يمسك بوثيقته التي تغير حياته في كل مرة٬ وهي الخيال الذي يرسم له صور نسائه اللواتي يتراقصن أمامه في الواقع وفي الخيال.



لكن صورة امرأة واحدة لا تريد أن تفارقه٬ ويتمثل من خلالها النساء اللواتي يلتقي بهن جميعا٬ وهي صورة خالته شذا٬ تلك المرأة التي عاش طفولته في أحضانها٬ هذه الصورة التي جعلها مقاسا للحلم والواقع معا، إنها رواية في الحلم٬ وفي الطبيعة البشرية٬ وفي السياسة وتحولاتها علي أرض مدينة البصرة.