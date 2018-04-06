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الجمعة 06/أبريل/2018 - 12:50 ص

الموساد الإسرائيلى يزعم استمرار تطوير إيران لقنبلة نووية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2118822

كشف رئيس جهاز المخابرات الخارجية لدولة الاحتلال الإسرائيلي (الموساد)، يوسي كوهين، عن استمرار إيران في مواصلة العمل لإنتاج قنبلة نووية.

وأكد مصدر إسرائيل لصحيفة معاريف العبرية، أن حديث كوهين جاء خلال جلسة مغلقة لم تحدد مكانها ولا تاريخ عقدها.

وأوضح المصدر ذاته أن كوهين دعا إلى تعديل أو إلغاء الاتفاق النووي، الذي تم توقيعه عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى.

وحذر كوهين من أن فشل الدول الكبرى في تعديل أو إلغاء الاتفاق سيشكل خطرا وجوديا على إسرائيل، معتبرا أن الاتفاق خطأ فادح يمنح طهران الحق في الاحتفاظ بالعناصر الأساسية لبرنامجها النووي، ما يمكنها من تخصيب كمية كافية من اليورانيوم لتطوير قنبلة نووية.

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