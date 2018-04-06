غلق شارع جسر السويس جزئيًا لمدة يومين لتحويل مسار خط غاز

أغلقت الإدارة العامة لمرور القاهرة، شارع جسر السويس جزئيًا لمدة يومين؛ بسبب تركيب توصيلات غاز طبيعي، بعدما حصلت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي على تصريح، بتنفيذ مشروع تحويل مسار جزء من خط الغاز الرئيسي، وسط انتشار الخدمات المرورية بناءً على توجيهات اللواء خالد عبدالعال مدير أمن القاهرة.



ومن المقر أن تكون الأعمال بقطع شارع جسر السويس على مرحلتين بترك حارة مرورية لمرور السيارات بصورة طبيعية، مع عدم غلق الطريق وعدم إجراء أي تحويلات مرورية، وسوف تكون الأعمال يومي 6 و7 أبريل من الساعة 12 ليل الخميس وحتى 6 صباح الجمعة، ومن الساعة 12 ليل الجمعة حتى 6 صباح السبت.



وعينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، العديد من الخدمات المرورية اللازمة ووضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءة الكافية وجميع التجهيزات الدالة، على وجود أعمال بالمنطقة، وكذلك لمواجهة أية كثافات مرورية أثناء فترة الأعمال.