«الإحصاء»: استحواذ القطاع الخاص على 1017 وحدة صحية بالمحافظات

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن استحواذ القطاع الخاص على العدد الأكبر من الوحدات الصحية في مصر بـ1017 وحدة من أصل 1679 خلال عام 2016، بينما كان العدد المتبقي تابع للقطاع الحكومي.



وتركز العدد الأكبر من الوحدات الصحية بالمحافظات عبارة عن «القاهرة 371 وحدة منهم 274 تابعة للقطاع الخاص، يليها محافظة الجيزة 136 وحدة منها 101 وحدة تابعة للقطاع الخاص، ثم محافظة الإسكندرية 133 وحدة منهم 94 قطاع خاص، ومحافظة دمياط 129 وحدة منها 108 خاص».



بينما كانت المحافظات الأقل من حيث عدد الوحدات الصحية، «شمال سيناء 10 وحدات منهم 7 حكومية، والبحر الأحمر 12 وحدة منهم 7 حكومي، ومحافظة الأقصر 13 وحدة منهم 10 حكومى».