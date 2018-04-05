ضبط 15 قطعة سلاح ومخدرات في حملة أمنية مكبرة بالمنيا

تمكنت حملة أمنية بالمنيا، ضمت أجهزة البحث الجنائي ومباحث مكافحة المخدرات من ضبط 15 قطعة سلاح ناري غير مرخصة وكمية من الحشيش والهيروين والأقراص المخدرة بحوزة عدد من المتهمين.



كانت أجهزة البحث الجنائي برئاسة العميد دكتور منتصر عويضة مدير إدارة البحث الجنائي، وبإشراف اللواء ممدوح عبد المنصف حبيب مدير أمن المنيا، قد تمكنت من ضبط 15 قطعة سلاح ناري منها بندقية آلية وأخرى خرطوش و2 مسدس و11 فرد خرطوش ورصاص محلي الصنع، بالإضافة إلى 14 طلقة حية متنوعة.



كما تمكنت مباحث مكافحة المخدرات من ضبط 9 قضايا منها 7 قضايا اتجار وقضيتين تعاطي وضبطت 1430 قرص مخدر و560 جرام حشيش و230 جرام هيروين.



تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة وإحالة المتهمين للنيابة العامة للتحقيق معهم.