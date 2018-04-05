القاهرة : الجمعة 06 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:17 م

حماس: نرفض التطبيع و«شرعنة الاحتلال» لأرض فلسطين
08:11 م

ماذا يريد المصريون من السيسي؟

07:52 م

الإجازة الزوجية.. سر استمرار «الحياة الطبيعية»
02:57 ص

أيمن نور يستعين بـ«بلطجية» لضرب العاملين بقناة الشرق
02:29 ص

عاجل.. أيمن نور يحتجز العاملين بقناة الشرق ويطلب الشرطة لهم
01:44 ص

ننشر ملامح التقرير السنوي الأول للمجلس الأعلى للإعلام
08:36 م

مواجهة بين «تيار الاستقلال» و«فى حب مصر» حول معركة هيئة مكتب المهندسين
08:20 م

نيجيريا تشتري أسلحة بـ«مليار دولار» لمواجهة «بوكو حرام»
04:19 م

تفاصيل محاولات رئيس الوزراء لاحتواء أزمة «الجندى»
04:37 ص

من هي «مايا أنجيلو» التي يحتفل جوجل بذكرى ميلادها؟
03:59 ص

بعد 6 سنوات حب و5 شهور زواج.. طلقها بسبب «المقشة»
02:44 ص

ميليشيا الحوثى تقتحم حى القصر الجمهورى بصنعاء
حوادث
الخميس 05/أبريل/2018 - 11:35 م

بالأسماء.. حركة تنقلات محدودة بمديرية أمن الإسكندرية

اللواء مصطفى النمر
اللواء مصطفى النمر
الإسكندرية - مصطفي فتحي
dostor.org/2118777

‏اعتمد اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، واللواء شريف عبد الحميد مدير المباحث الجنائية، حركة تنقلات محدودة- اليوم-.

وشملت الحركة، "تعيين الرائد عمرو توفيق رئيسا لوحدة تنفيذ أحكام قسم شرطة المنتزة أول".. "الرائد إسلام فوزى رئيسا لمباحث سرقات المساكن".. "الرائد عمر راغب رئيسا لمباحث سرقات السيارات".

كما تم نقل كل من "النقيب مصطفى بسيوني من معاون مباحث المنشية إلى مباحث تأمين مكتبة الإسكندرية" و"العقيد إيهاب رزق من إدارة المرور إلى الحماية المدنية" و"المقدم محمد فاروق رئيس قسم الانضباط إلى إدارة المرور" و"النقيب أحمد طلعت من إدارة المرور إلى قسم تأمين مديرية الأمن".

اقرأ أيضًا
منذ يومين

بعد 6 سنوات حب و5 شهور زواج.. طلقها بسبب «المقشة»

منذ يومين

خطوات الحماية المدنية لتفادى وقوع الحرائق

منذ 4 أيام

مصدر أمنى: إصابة ضابطين ومصرع مسجلين خطر في مواجهات مع الشرطة بسوهاج

منذ 4 أيام

اليوم.. أولى جلسات محاكمة مهرّبي الحشيش بمطار القاهرة

منذ 5 أيام

إغلاق جزئى لطريق «إسكندرية الزراعى» بدءًا من اليوم ولمدة 9 أشهر

منذ 5 أيام

حيثيات إعدام قاتلى نجل قاضى المنصورة: «اعتقدوا أنه ضابط»

الآن

«المترو»: عودة حركة القطارات بالخط الثاني في الاتجاهين

«الدستور» تنشر أسماء الفائزين بحج الجمعيات الأهلية

زلزال بقوة 5.3 يضرب جنوبي كاليفورنيا

أحمد مراد ونبيل فاروق في عزاء أحمد خالد توفيق

الأكثر قراءة

إحالة الإعلامية نهلة عبدالعزيز إلى التحقيق (مستندات)

هل انتحر أحمد خالد توفيق؟

الخطيب يخضع لعملية جراحية خطيرة

عاجل.. إقالة رئيس تحرير المصري اليوم (صورة)

ألبومات الصور

عدسة «الدستور» في حفل افتتاح معرض «قناة السويس» بباريس

حفيد ديليسبس يشهد حفل افتتاح «ملحمة قناة السويس» في باريس (صور)

فرحة نجوم الأهلي ببطولة إفريقيا لكرة الطائرة

«أسرة فاروق وأحفاد ديليسبس وشاه إيران» في ملحمة قناة السويس (صور)

نجم الساعة

ماذا يريد المصريون من السيسي؟

الأكثر قراءة

إحالة الإعلامية نهلة عبدالعزيز إلى التحقيق (مستندات)

هل انتحر أحمد خالد توفيق؟

الخطيب يخضع لعملية جراحية خطيرة

عاجل.. إقالة رئيس تحرير المصري اليوم (صورة)

كشكول

شكاوي بالجملة في امتحانات ابنأئنا بالخارج في السعودية

محافظ الجيزة في صفوف طلاب الثانوي بمبادرة " عايزين نتعلم "

وزيرة الهجرة تهنئ جامعة عين شمس بحصولها علي 4 نجوم بتصنيف QS

الدكتوراه الفخرية لهانى عازر من جامعة عين شمس

اعلان مواعيد امتحانات صفوف النقل بمدارس بالجيزة

الأمصار

بالفيديو.. نشرة أخبار الدستور من موقع «الأمصار»

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

آخر كلام.. طاقم حكام نرويجي لإدارة كلاسيكو السعودية

ولي عهد البحرين: منشأة الإسناد البحري البريطانية دليل دعمنا للتحالف الدولي

ads
منوعات

الدهن في العتاقي.. 96% من السيدات فوق الأربعين أكثر أنوثة وحيوية

وصفوها بـ«البشعة» فى طفولتها.. لتنافس على ملكة جمال إنجلترا!

تزيين جثة رجل أعمال بالذهب قبل حرقه.. صور

ولاد الكار

فيديوجراف.. «الخطيب يخضع لجراحة.. وعطل في المترو» أبرز أخبار اليوم

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك