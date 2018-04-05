بالأسماء.. حركة تنقلات محدودة بمديرية أمن الإسكندرية

‏اعتمد اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، واللواء شريف عبد الحميد مدير المباحث الجنائية، حركة تنقلات محدودة- اليوم-.



وشملت الحركة، "تعيين الرائد عمرو توفيق رئيسا لوحدة تنفيذ أحكام قسم شرطة المنتزة أول".. "الرائد إسلام فوزى رئيسا لمباحث سرقات المساكن".. "الرائد عمر راغب رئيسا لمباحث سرقات السيارات".



كما تم نقل كل من "النقيب مصطفى بسيوني من معاون مباحث المنشية إلى مباحث تأمين مكتبة الإسكندرية" و"العقيد إيهاب رزق من إدارة المرور إلى الحماية المدنية" و"المقدم محمد فاروق رئيس قسم الانضباط إلى إدارة المرور" و"النقيب أحمد طلعت من إدارة المرور إلى قسم تأمين مديرية الأمن".