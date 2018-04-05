برلمانية تطالب بحملة لتوعية وتحذير الأسر من لعبة الحوت الأزرق

أكدت النائبة مها شعبان، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش خطورة لعبة الحوت الأزرق، خلال اجتماعها الأسبوع المقبل، بعد أن انتشرت بشكل كبير منذ فترة وما زالت حتى الآن، مؤكدة تقدم عدد من أعضاء البرلمان بطلبات إحاطة بشأن هذه اللعبة.



وطالبت "شعبان"- في تصريح صحفي- وسائل الإعلام، بضرورة شن حملات توعية لأسر الأطفال، من خلال برامج تلفزيونية وندوات ودورات تثقيفية، تحذرهم بعدم ترك أبنائهم بمفردهم في غرفة منعزلة أثناء جلوسهم بالموبايل، مؤكدة أن لجوء الأطفال لهذه اللعب؛ يرجع إلى انعزالهم عن أسرتهم، وشعورهم بالاكتئاب.



واشارت إلى أن أُمِّيَّة بعض الأسر في كيفية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي؛ تجعلهم لا يعرفون ما يتداوله أبناؤهم على الإنترنت.