الخميس 05/أبريل/2018 - 11:29 م
وفاة أرملة عادل أدهم
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dostor.org/2118775
توفيت منذ قليل، لمياء السحراوى، أرملة الفنان الكبير الراحل عادل أدهم، بأحد المستشفيات بالمهندسين، بعد صراع مع المرض.
توفيت منذ قليل، لمياء السحراوى، أرملة الفنان الكبير الراحل عادل أدهم، بأحد المستشفيات بالمهندسين، بعد صراع مع المرض.
انتهت في العاشرة من مساء اليوم، فعاليات الافتتاح الرسمي لمعرض «ملحمة قناة السويس» بمعهد العالم العربي بباريس، حيث بدأ في السابعة مساءً واستمر لمدة 3 ساعات. حضر حفل الافتتاح وزير الخارجية الفرنسي «جان ...