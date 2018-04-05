وفاة أرملة عادل أدهم

حفيد ديليسبس يشهد حفل افتتاح «ملحمة قناة السويس» في باريس (صور)

انتهت في العاشرة من مساء اليوم، فعاليات الافتتاح الرسمي لمعرض «ملحمة قناة السويس» بمعهد العالم العربي بباريس، حيث بدأ في السابعة مساءً واستمر لمدة 3 ساعات. حضر حفل الافتتاح وزير الخارجية الفرنسي «جان ...