الإحصاء:44% زيادة في الأقساط وفوائد الديون الخارجية المسددة خلال عام

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تخطي قيمة الديون الخارجية المسددة 12 مليار دولار خلال أخر عاميين، وارتفعت قيمتها إلى 7.3 مليار دولار عام 2017 مقابل 5 مليار دولار في العام السابق عليه بنسبة زيادة قدرها 44%.



ويشير الإحصاء إلى استحواذ الأقساط المسددة على النصيب الأكبر من خدمة الدين الخارجي بقيمةّ 6.1 مليار دولار في عام 2017 مقابل 4.2 مليار دولار في عام 2016 بنسبة زيادة بلغت 43.7%



كما ارتفعت قيمة فوائد الدين المدفوعة إلى 1.2 مليار دولار مقابل 835 مليون دولار.



وارتفع الدين الخارجي للناتج المحلي من 16.6% إلى 33.6% بنسبة زيادة 102%، حيث استحوذت الديون قصيرة الأجل على نسبة 15.5% من الدين الخارجي.