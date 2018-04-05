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الخميس 05/أبريل/2018 - 11:27 م

كتالوج «الإيماءات» عند التحدث مع الآخرين

كتالوج «الإيماءات»
إسلام جمال
dostor.org/2118773

يلجأ الكثير من الأشخاص إلى عدم إحراج المتحدثين إليهم، ويتبع هؤلاء مقولة «متكسفش حد»، ولكن يمكنك معرفة ما إذا كان المستمع إليك يريد الاستماع أم لا.

وتوصل باحثان يابانيان، إلى إجراء تحقيق في التأثير النفسي، لحركتين رئيسيتين تحدث أثناء المناقشة بين طرفين وهما، الإغفال في الموافقة، وهز رأسه في الرفض.

وأكد الباحثون، أن هز الرأس لا تعني الموافقة في الرأي، وفسروها بأنها علامة لعدم تقبل المستمع لحديث الطرف الآخر، وذلك وفقًا لما ذكره موقع «medicalnewstoday».

وأوضح القائمون على الدراسة، أنه من السهل معرفة ما إذا كان الشخص المستمع يرغب في الحديث أما لا، وذلك عن طريق هز الرأس، أو الموافقة على ما تقوله دون أى نقاش أو اعتراض.

وأشار الباحثون، إلى أنه إذا أغفل المستمع الموافقة على ما تقوله، فهذا دليل على أنه يرغب في استكمال الحديث، وعدم الإحساس بالملل.

وفي دراسة أخري، أكدت أن الإيماءات تختلف حسب نوع الجنس، فقد وجدت الدراسة، أن النساء يلجاؤن دائما للمناقشة لإظهار التفاصيل التي يمكن أن تكون مهملة لبعض الرجال.

وأظهرت الأبحاث والدراسات أن الأشخاص يستخدمون لغة الجسد والإيماءات بنسبة 55 % من تعاملاتهم مع الآخرين، فيما يستخدمون حوالى 7 % عن طريق الكلام.

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