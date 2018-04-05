دراسة: أكل المكرونة «هيخسسك»

في دراسة جديدة، أجريت من قبل أطباء بمستشفى سانت مايكل في تورنتو بكندا، تؤكد أن تناول «المكرونة» يساعد في تخفيض الوزن.



ووفقًا لموقع « Newsweek»، تحرى الباحثون عن العلاقة المفترضة بين المكرونة وزيادة الوزن من خلال تقييم 30 تجربة معشاة عشوائية مع ما يقرب من 2500 مشارك تتبعوا ما اعتبره نظام غذائي منخفض السكريات، وتناولوا المكرونة بدلًا من أطعمة أخري.



ومن خلال تحليل وزن جسم المشاركين، ومؤشر كتلة الجسم، ودهون الجسم، وقياسات الخصر، وجد الباحثون أن المكرونة لم تسهم في زيادة الوزن أو زيادة مستويات الدهون.



وأظهرت النتائج أن المشاركين في الدراسة، فقدوا نصف كيلو في المتوسط، الأمر الذى اعتبره الكثيرون مفاجأة.



وأشار الباحثون إلى أنه في حين أن هناك العديد من أنواع المكرونة، إلا أنهم جميعًا لديهم معدل أقل من الأطعمة النشوية الأخرى مثل الخبز الأبيض.



وقال الباحث الرئيسي في الدراسة، الدكتور جون سيفينبيبر، وهو عالم سريري في مركز التغذية، إن المكرونة يمكن أن تكون جزءًا من نظام غذائي صحي.



وأضاف الباحثون أن فقدان الوزن العام من المحتمل أن ينخفض بعد تناول المكرونة إلى جانب الأطعمة الأخرى منخفضة السعرات الحرارية.