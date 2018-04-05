دراسة صادمة: «لا توجد بروتينات جيدة لقلبك»

أوضحت دراسة، أن بروتينات اللحوم تزيد من مخاطر أمراض القلب، وذلك وفقًا لما ذكره موقع «نيوز ويك».



وأظهرت الدراسة، أن الحل في الأدوية المعتمدة على النبات، فهي تحسن صحة القلب والأوعية الدموية.



ووجدت الدراسة، أن تناول اللحوم بانتظام يرتبط بزيادة 60 في المائة في خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، في حين وجد أن البروتينات النباتية أفضل للقلب.



وأكد الباحثون الذين قاموا بالتحري عن تأثيرات المصادر المختلفة للبروتين على القلب أن الأشخاص الذين يأكلون الكثير من اللحوم شاهدوا ارتفاعًا حادًا في خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.



وارتبط تناول البروتين من المكسرات والبذور إلى انخفاض 40% في أمراض القلب والأوعية الدموية.



وقام العلماء بتحليل بيانات من أكثر من 81.000 مشارك في دراستهم، حيث أكدت نتائجهم على تأثير البروتينات الخاصة باللحوم تسببت في الكثير من مشكلات القلب.