القاهرة : الجمعة 06 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:17 م

حماس: نرفض التطبيع و«شرعنة الاحتلال» لأرض فلسطين
08:11 م

ماذا يريد المصريون من السيسي؟

07:52 م

الإجازة الزوجية.. سر استمرار «الحياة الطبيعية»
02:57 ص

أيمن نور يستعين بـ«بلطجية» لضرب العاملين بقناة الشرق
02:29 ص

عاجل.. أيمن نور يحتجز العاملين بقناة الشرق ويطلب الشرطة لهم
01:44 ص

ننشر ملامح التقرير السنوي الأول للمجلس الأعلى للإعلام
08:36 م

مواجهة بين «تيار الاستقلال» و«فى حب مصر» حول معركة هيئة مكتب المهندسين
08:20 م

نيجيريا تشتري أسلحة بـ«مليار دولار» لمواجهة «بوكو حرام»
04:19 م

تفاصيل محاولات رئيس الوزراء لاحتواء أزمة «الجندى»
04:37 ص

من هي «مايا أنجيلو» التي يحتفل جوجل بذكرى ميلادها؟
03:59 ص

بعد 6 سنوات حب و5 شهور زواج.. طلقها بسبب «المقشة»
02:44 ص

ميليشيا الحوثى تقتحم حى القصر الجمهورى بصنعاء
لايف ستايل
الخميس 05/أبريل/2018 - 11:23 م

دراسة صادمة: «لا توجد بروتينات جيدة لقلبك»

تعبيرية
تعبيرية
إسلام جمال
dostor.org/2118768

أوضحت دراسة، أن بروتينات اللحوم تزيد من مخاطر أمراض القلب، وذلك وفقًا لما ذكره موقع «نيوز ويك».

وأظهرت الدراسة، أن الحل في الأدوية المعتمدة على النبات، فهي تحسن صحة القلب والأوعية الدموية.

ووجدت الدراسة، أن تناول اللحوم بانتظام يرتبط بزيادة 60 في المائة في خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، في حين وجد أن البروتينات النباتية أفضل للقلب.

وأكد الباحثون الذين قاموا بالتحري عن تأثيرات المصادر المختلفة للبروتين على القلب أن الأشخاص الذين يأكلون الكثير من اللحوم شاهدوا ارتفاعًا حادًا في خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وارتبط تناول البروتين من المكسرات والبذور إلى انخفاض 40% في أمراض القلب والأوعية الدموية.

وقام العلماء بتحليل بيانات من أكثر من 81.000 مشارك في دراستهم، حيث أكدت نتائجهم على تأثير البروتينات الخاصة باللحوم تسببت في الكثير من مشكلات القلب.

الآن

وفاة أرملة عادل أدهم

«نتنياهو» يحتدّ على «ترامب» بسبب قرار الانسحاب من سوريا

جابر نصار: الدولة لا تحني رأسها لمن رفع السلاح في وجهها (فيديو)

أرض الأقدار.. «الدستور» تحدثكم من بلاد تورا بورا.. كيف يعيش الأفغان؟

الأكثر قراءة

إحالة الإعلامية نهلة عبدالعزيز إلى التحقيق (مستندات)

هل انتحر أحمد خالد توفيق؟

الخطيب يخضع لعملية جراحية خطيرة

سر رجل السويس العارى

ألبومات الصور

عدسة «الدستور» في حفل افتتاح معرض «قناة السويس» بباريس

حفيد ديليسبس يشهد حفل افتتاح «ملحمة قناة السويس» في باريس (صور)

فرحة نجوم الأهلي ببطولة إفريقيا لكرة الطائرة

«أسرة فاروق وأحفاد ديليسبس وشاه إيران» في ملحمة قناة السويس (صور)

نجم الساعة

ماذا يريد المصريون من السيسي؟

الأكثر قراءة

إحالة الإعلامية نهلة عبدالعزيز إلى التحقيق (مستندات)

هل انتحر أحمد خالد توفيق؟

الخطيب يخضع لعملية جراحية خطيرة

سر رجل السويس العارى

كشكول

شكاوي بالجملة في امتحانات ابنأئنا بالخارج في السعودية

محافظ الجيزة في صفوف طلاب الثانوي بمبادرة " عايزين نتعلم "

وزيرة الهجرة تهنئ جامعة عين شمس بحصولها علي 4 نجوم بتصنيف QS

الدكتوراه الفخرية لهانى عازر من جامعة عين شمس

اعلان مواعيد امتحانات صفوف النقل بمدارس بالجيزة

الأمصار

بالفيديو.. نشرة أخبار الدستور من موقع «الأمصار»

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

آخر كلام.. طاقم حكام نرويجي لإدارة كلاسيكو السعودية

ولي عهد البحرين: منشأة الإسناد البحري البريطانية دليل دعمنا للتحالف الدولي

ads
منوعات

الدهن في العتاقي.. 96% من السيدات فوق الأربعين أكثر أنوثة وحيوية

وصفوها بـ«البشعة» فى طفولتها.. لتنافس على ملكة جمال إنجلترا!

تزيين جثة رجل أعمال بالذهب قبل حرقه.. صور

ولاد الكار

فيديوجراف.. «الخطيب يخضع لجراحة.. وعطل في المترو» أبرز أخبار اليوم

مقالات الرأي
دكتورابراهيم مجدي حسين

​ محمد بن سلمان.. منفتح ويحب التعلم

دكتورابراهيم مجدي حسين

​ التحليل النفسى لـ«نتنياهو»

المزيد
الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك