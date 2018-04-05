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الخميس 05/أبريل/2018 - 11:21 م

تحذير.. «السمنة» تزيد من مخاطر «تليف الكبد» لدى الأطفال

تعبيرية
تعبيرية
إسلام جمال
dostor.org/2118767

كشفت دراسة جديدة، عن أن السمنة يمكن أن تساعد في تليف أكباد الأطفال الذين لم تتجاوز أعمارهم ثمانية أعوام.

ووفقًا لموقع «Newsweek»، فقد أكد الباحثون في المركز الطبي بجامعة كولومبيا، أن هذه هي أول دراسة تثبت أن زيادة الوزن لها تأثير سلبي على الكبد لدى الأطفال الصغار.

وأشار الباحثون إلى أن الارتفاع في السمنة في مرحلة الطفولة، تعد من أكثر الأسباب التي تؤدي لمشاكل كبيرة عند الكبر.

وأوضحت الدكتورة جينيفر ووبايدال، أستاذ مساعد في طب الأطفال في كلية جامعة فاجيلوس للأطباء، أن العديد من الآباء يعرفون أن السمنة يمكن أن تؤدي إلى مرض السكري من النوع الثاني، بالاضافة إلى أمراض الكبد.


ويحدث مرض الكبد الدهني غير الكحولي عندما تتراكم الدهون الزائدة، مما يؤدي إلى مستويات ضارة من الالتهاب.

يقدر عدد الأشخاص في الولايات المتحدة بحوالي 80 مليون شخص، وهو أكثر شيوعًا بين الأشخاص في الأربعينيات والخمسينيات من عمرهم.

وأضاف الباحثون، أن الاعراض المصاحبة لهذه الحالة لا تظهر بشكل عام، على الرغم من أن البعض قد يعاني من تورم في البطن وتضخم في الأوعية الدموية تحت سطح الجلد وتضخم الثديين لدى الرجال.

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