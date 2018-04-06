القاهرة : الجمعة 06 أبريل 2018
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الأبراج اليوم
الجمعة 06/أبريل/2018 - 04:21 ص

أبرزهم العقرب والميزان.. أبراج عصبية فى تشجيع كرة القدم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسلام جمال
dostor.org/2118766

تعتبر العصبية تجاه تشجيعك لأحد الفرق الرياضية، من الأمور المكروهة لدي الكثير.

فقد تتسبب العصبية والانحياز لفريق ما في خسارة الصديق لصديقه، أو انفصال الزوج عن زوجته.

ويمكن لصفات برجك أن تخبرك بمدي عصيبتك، حيث يعتبر برج العقرب أكثر الأبراج الفلكية عصبية في التشجيع.

ويأتي فى المرتبة الثانية، برج الميزان، والذي يعد من الأبراج التي يمكن أن تخسر الأصدقاء بسبب تشجيع الرياضة والانحياز لفريق ما.

ومن الأبراج التي تتميز بالعصبية وعدم تقبل آراء الآخرين في الرياضة أيضا، برج الدلو، حيث يتسم بأن رأيه في فريقه هو الصائب دائما.

كما يعد برج الحوت ضمن قائمة الأكثر عصبية عند تشجيع كرة القدم، ولذلك تجنب مشاهدة المباريات معهم.

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