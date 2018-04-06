القاهرة : الجمعة 06 أبريل 2018
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الجمعة 06/أبريل/2018 - 04:20 ص

طبيب نفسى: الرجل الأعزب أكثر راحة وتأقلمًا مع الحياة من المتزوج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسلام جمال
dostor.org/2118765

العنوسة هي تعبير عام يستخدم لوصف الفتيات اللاتي تعدّوا سن الزواج المتعارف عليه في كل بلد دون زواج، وبعض الناس يظنون أن هذا المصطلح يطلق على الإناث فقط دون الرجال، إلا أنه مؤخرًا أصبح يطلق على الجنسين «ذكور وإناث»، نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة، والتي صعبت بشكل كبير الزواج.

وعن التأثير النفسي العائد على الرجل غير المتزوج، قال الدكتور جمال فرويز، أستاذ الطب النفسي، إن تأثير العنوسة على الرجل أقل حدة مقارنة بالمرأة.

وأشار فرويز، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أن أصحاب الشخصية الوسواسية والسلبية، أكثر الرجال عنوسة.

وأضاف فرويز، أن الخوف من تغير الحياة النمطية، من أكثر الأسباب التي تجعل الرجل يعزف عن الزواج، بالإضافة إلى عدم تحمل المسئولية وأمور الزواج.

وأوضح فرويز، أن الاشخاص الذين فاتهم قطار الزواج، كانوا أكثر راحة نفسية، وحياة أفضل، حيث يرى الرافض للزواج، أن تحمل المسئولية والضغط الأسري من المشاكل التي تجعله يعزف عن الزواج.

وأكد أستاذ الطب النفسي، أن الرجل «العانس»، أكثر تاقلمًا مع حياته، مشيرًا إلى أنه يجد الراحة النفسية في الابتعاد عن الزواج.

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