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الخميس 05/أبريل/2018 - 11:17 م

فريق جامعة أسوان يحقق فوزه الثاني بدوري المصالح الحكومية

فريق جامعة أسوان
أسوان_إسراء توفيق
dostor.org/2118763

حقق فريق جامعة أسوان لكرة القدم برئاسة الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة الفوز الثاني على التوالي في دوري المصالح الحكومية بعد فوزه الأول على فريق المحافظة.

وأستطاع فريق جامعة أسوان، يوم الخميس، تحقيق الفوز على فريق مديرية التربية والتعليم بأسوان 2 صفر وبهذه النتيجة سيلتقى فريق الجامعة بفريق المحكمة بأسوان، يوم الأحد في الساعة الثامنة مساء ويقود فريق الجامعة خالد عسران ويعاونه ياسر شحاتة ويسعى فريق الجامعة تحقيق الفوز بكأس البطولة وإهدائها لرئيس جامعة أسوان.

فريق جامعة أسوان يحقق فوزه الثاني بدوري المصالح الحكومية
فريق جامعة أسوان يحقق فوزه الثاني بدوري المصالح الحكومية
فريق جامعة أسوان يحقق فوزه الثاني بدوري المصالح الحكومية
فريق جامعة أسوان يحقق فوزه الثاني بدوري المصالح الحكومية
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