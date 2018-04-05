ترامب: لم أعلم بحصول ستورمي دانيلز على 130 ألف دولار

نقلت شكبة "آى بي سي" نيوز" الأمريكية عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، القول إنه لم يكن على علم بدفع مبلغ 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز.



وقال ترامب في تصريحات للصحفيين: «لم أكن أعلم بدفع مبلغ 130 ألف دولار تسوية لستورمي دانيلز قبل انتخابات 2016».



وقد قالت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز في تصريحات، إن محامي دونالد تارمب قد دفع لها 130 ألف دولار مقابل أن يشتري صمتها لعدم الإفصاح عن العلاقة التي جمعتهما في السابق.







