حفيد ديليسبس يشهد حفل افتتاح «ملحمة قناة السويس» في باريس (صور)

انتهت في العاشرة من مساء اليوم، فعاليات الافتتاح الرسمي لمعرض «ملحمة قناة السويس» بمعهد العالم العربي بباريس، حيث بدأ في السابعة مساءً واستمر لمدة 3 ساعات.



حضر حفل الافتتاح وزير الخارجية الفرنسي «جان إيف لودريان» ووزيرة الثقافة الفرنسية ومدير معهد العالم العربي، ومن الجانب المصري وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم ومندوب عن وزير الخارجية سامح شكري، كما حضر السفير الفرنسي الحالي بمصر والسفير السابق، وحفيد ديليسبس، وعدد من الدبلوماسيين والمثقفين الفرنسين والعرب والأفارقة.



وفتح المعرض أبوابه للجمهور في ٢٣ مارس، وتأجل الافتتاح الرسمي الذي كان مقررا في ٢٦ مارس بسبب انتخابات الرئاسة ليتم افتتاحه اليوم.



ويسرد المعرض قصة إنشاء قناة السويس منذ عهد الفراعنة وحتى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويستمر لمدة ٦ أشهر.