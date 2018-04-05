مدير أمن المنيا يتفقد الخدمات الأمنية بالكنائس والمطرانيات

قام اللواء ممدوح عبدالمنصف، مدير أمن المنيا، اليوم الخميس، بجولة لتفقد الخدمات الأمنية المعينة على الكنائس والمطرانيات للتأكد من انتظامها.



وشدد مدير الأمن على نقاط الفرز المتقدمة والتأكد من صلاحية البوابات الإلكترونية والكشف اليدوي على المتواجدين بكل منشأة كنسية خارجها برفقة أفراد الحماية المدنية.



كما قام مدير الأمن بالمرور على محطة السكة الحديدية للتأكد من جاهزية الخدمات وانتظام حركة القطارات تزامنًا مع أعياد الأقباط والتأكيد على حُسن معاملة المواطنين.