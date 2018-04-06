بالصور.. كيف استعد أصحاب المراكب النيلية لـ«شم النسيم»؟

أيام قلائل تفصلنا عن احتفال المصريين بأعياد الربيع "شم النسيم"، يحرص الكثير على الخروج للمنتزهات والحدائق العامة، والتنزه على ضفاف النيل، ما يجعل أصحاب المراكب النيلية يستعدون لهذا الاحتفال قبلها بعدة أيام.



وقال محمد حمدي، أحد أصحاب المراكب النيلية، إن الاستعدادت تبدأ بالتنسيق مع إدارة المسطحات المائية؛ لتأمين العاملين في المراكب والبحارين.



وأضاف "حمدي"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن التنسيق مع المسطحات المائية يعقبه إعادة تزيين المراكب بطلائها بألوان جديدة زاهية، ووضع كسوة جديدة لمقاعد المراكب، بعد تنظيفها، وصيانة المراكب من أي تلفيات قد تلحق بها، بالإضافة إلى تخزين كميات مناسبة من الوقود؛ لتشغيل المراكب أطول فترة ممكنة.



وأوضح أن كثير من أصحاب المراكب يلجأون لزيادة أعداد العمالة في الأعياد والمناسبات، مؤكدًا على ثبات سعر تعريفة الركوب بخمسة جنيهات دون زيادة مراعة للظروف التي يمر بها المصريين، وتيسيرًا لهم للاحتفال بشم النسيم.