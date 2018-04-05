أسرة الملك فاروق تحضر حفل ملحمة قناة السويس: «نعشق مصر»

انتهت منذ قليل فعاليات الافتتاح الرسمي لمعرض «ملحمة قناة السويس» بمعهد العالم العربي في باريس، واستمر لمدة 3 ساعات من السابعة وحتى العاشرة مساءً.



وحضر حفل الافتتاح وزير الخارجية الفرنسي «جان إيف لودريان» ووزيرة الثقافة الفرنسية ومدير معهد العالم العربي، ومن الجانب المصري وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم ومندوب عن وزير الخارجية سامح شكري.



كما حضر السفير الفرنسي الحالي بمصر والسفير السابق، وأفراد من عائلة ملك مصر السابق فاروق، وعدد من الدبلوماسيين والمثقفين الفرنسيين والعرب والأفارقة.



ويسرد المعرض قصة إنشاء قناة السويس منذ عهد الفراعنة وحتى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويستمر لمدة ٦ أشهر.



وقال أفراد من أسرة الملك فاروق في حفل الافتتاح، إنهم يشعرون بالفخر وهم يشاهدون ملحمة قناة السويس، وإن العالم كله يجب أن يعرف تاريخ وجهود المصريين حتى الآن لتنمية بلدهم.



وعرفوا أنفسهم لـ«الدستور» بأنهم مصريون ويعشقون بلادهم، وسعداء بالحديث مع جريدة مصرية.