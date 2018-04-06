استبعاد 2.3 مليون أسرة من برنامج «تكافل وكرامة»

قالت نيفين القباج مستشارة وزيرة التضامن ومدير برنامج تكافل وكرامة، إنه تم استبعاد ما يقرب من 2.3 مليون أسرة منذ بدء البرنامج فى 2015 وحتى الآن، أى 80% من عدد المتقدمين.



وأضافت القباج فى تصريحات لـ«الدستور»، أن من أهم أسباب الاستبعاد، وجود تأمينات اجتماعية، أو امتلاك سيارة، أو وجود حيازات زراعية ويتم التحقق منهم من خلال لجان المساءلة المجتمعية، بالإضافة إلى بحث الطلبات من خلال وزارة الداخلية للتأكد من السجل المدني والرقم القومي، والجوازات والهجرة للتأكد من عدم سفر الزوج للخارج، والضرائب العقارية بعدم امتلاكه عقارات.