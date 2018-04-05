العائلات الملكية تتجاهل جناح عبدالناصر بمعرض ملحمة قناة السويس

تجاهل أفراد عائلتي الملك فاروق وشاه إيران وحفيد ديليسبس، خلال تفقدهم لمعرض قناة السويس اليوم، جناح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، الذي شهد عهده ثلاث أزمات خاصة بالقناة، وهي التأميم ثم العدوان الثلاثي ثم نكسة ١٩٦٧.



وفي رد فعل غريب منهم، تجاهل أفراد عائلتي الملك فاروق وشاه إيران وحفيد ديليسبس جناح العرض التاريخي الذي حوى تاريخ هذه الفترة والمدعم بالصور والوثائق التاريخية والأفلام التسجيلية المصورة، وكأن هذا الجزء من تاريخ مصر وقناة السويس لا يعنيهم، ما أثار استياء عدد كبير من المثقفين المصريين والفرنسين على السواء.