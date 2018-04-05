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الخميس 05/أبريل/2018 - 11:08 م

«نتنياهو» يحتدّ على «ترامب» بسبب قرار الانسحاب من سوريا

ترامب
ترامب
وائل خورشيد
dostor.org/2118755

احتدم الخلاف بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتياهو؛ على خلفية اعتزام الأول سحب قوات بلاده من سوريا خلال 6 أشهر.

ونقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن مصدر مسؤول في الإدارة الأمريكية، القول: «إن الاتصال الهاتفي الذي تحدث خلاله الطرفان، رفع حدة الخلاف حول نية ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا».

وفي ذات السياق، قالت صحيفة «حيروزاليم بوست»: «على الرغم من أن الطرفين أعلنا أن الاتصال الذي أُجري بالأمس، كان هدفه مناقشة ملفات الشرق الأوسط؛ فإن التقرير الذي نشرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل، يُلقي الضوء على القلق الذي يعاني منه نتياهو إثر قرار ترامب بالانحساب من سوريا خلال 6 أشهر، وترك الأرض مفتوحة للإيرانيين".

وهناك تخبط حول قرار الانسحاب الأمريكي من سوريا، فقد أبدى الرئيس الأمريكي نيته للانسحاب، ثم مدد المهلة لـ6 أشهر، وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إنها لم يتم إبلاغها بأي خطط في هذا الشأن.

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