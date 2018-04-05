القاهرة : الجمعة 06 أبريل 2018
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الخميس 05/أبريل/2018 - 10:59 م

وزراء ومسئولون يزورون باريس لمناقشة فرص الاستثمار الفرنسي بمصر

وزراء ومسئولون يزورون
باريس- أميرة ملش
dostor.org/2118752

زار عدد من المسئولين المصريين العاصمة الفرنسية، باريس، في مقدمتهم سحر نصر، وزير الاستثمار؛ لمناقشة فرص الاستثمار الفرنسي في مصر، ودعوة رجال الأعمال الفرنسين للاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعمرو الجارحي، وزير المالية، والمهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية؛ للمشاركة في مؤتمر إعمار لبنان.

وعكست مشاركة المهندس إبراهيم محلب عمق وثقل العلاقات المصرية الفرنسية واللبنانية بهذا المستوى الرسمي من التمثيل للدولة المصرية التي شهدت مؤخرًا انتخابات رئاسية فاز بها الرئيس السيسي بنسبة 97.8 %.

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