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الخميس 05/أبريل/2018 - 10:57 م

«التراث الواحاتي» عرض الوادي الجديد بمهرجان دمنهور للفلكلور

«التراث الواحاتي»
أيمن بدر
dostor.org/2118751

قدمت فرقة الوادي الجديد للفنون الشعبية، مساء يوم الخميس، 3 تابوهات استعراضية بدوية ورقصات شعبية تعبر عن التراث الواحاتي على مسرح دار أوبرا دمنهور ضمن مهرجان دمنهور الدولي السادس.

وحضر الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية ورئيس المهرجان.

يذكر أن هذه الفرقة تأسست عام 1969 من مجموعة من الهواة الذين أصبحوا محترفين، وقامت الفرقة بالعديد من الجولات الدولية فى اليونان وتونس وبلغاريا ومقدونيا وباكستان وأثيوبيا وليبيا وجنوب أفريقيا والسعودية وأسبانيا، كما حصلت على المركز الأول فى كثير من الدول مثل ماليزيا واليونان وبلغاريا.

وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، افتتحت، الجمعة الماضي، فعاليات الدورة السادسة من مهرجان دمنهور الدولى للفلكلور، وتستمر فعاليات المهرجان علي مدار 9 أيام بمشاركة 18 فرقة من 10 دول عربية وأجنبية هي: "مصر، نيجريا، إندونيسيا، فيتنام، الصين، سيريلانكا، البرازيل، لبنان، الأردن، تونس.

«التراث الواحاتي» عرض الوادي الجديد بمهرجان دمنهور للفلكلور
«التراث الواحاتي» عرض الوادي الجديد بمهرجان دمنهور للفلكلور
«التراث الواحاتي» عرض الوادي الجديد بمهرجان دمنهور للفلكلور
«التراث الواحاتي» عرض الوادي الجديد بمهرجان دمنهور للفلكلور
«التراث الواحاتي» عرض الوادي الجديد بمهرجان دمنهور للفلكلور
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