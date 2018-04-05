القاهرة : الجمعة 06 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:17 م

حماس: نرفض التطبيع و«شرعنة الاحتلال» لأرض فلسطين
08:11 م

ماذا يريد المصريون من السيسي؟

07:52 م

الإجازة الزوجية.. سر استمرار «الحياة الطبيعية»
02:57 ص

أيمن نور يستعين بـ«بلطجية» لضرب العاملين بقناة الشرق
02:29 ص

عاجل.. أيمن نور يحتجز العاملين بقناة الشرق ويطلب الشرطة لهم
01:44 ص

ننشر ملامح التقرير السنوي الأول للمجلس الأعلى للإعلام
08:36 م

مواجهة بين «تيار الاستقلال» و«فى حب مصر» حول معركة هيئة مكتب المهندسين
08:20 م

نيجيريا تشتري أسلحة بـ«مليار دولار» لمواجهة «بوكو حرام»
04:19 م

تفاصيل محاولات رئيس الوزراء لاحتواء أزمة «الجندى»
04:37 ص

من هي «مايا أنجيلو» التي يحتفل جوجل بذكرى ميلادها؟
03:59 ص

بعد 6 سنوات حب و5 شهور زواج.. طلقها بسبب «المقشة»
02:44 ص

ميليشيا الحوثى تقتحم حى القصر الجمهورى بصنعاء
الكرازة
الخميس 05/أبريل/2018 - 10:50 م

البابا تواضروس يترأس قداس الجمعة العظيمة بكاتدرائية العباسية

البابا تواضروس
البابا تواضروس
تريزة شنودة _مونيكا جرجس
dostor.org/2118747

الجمعة الكبيرة أو الجمعة الحزينة أو جمعة الآلام أو «جمعة الصلبوت»، هي التي تسبق عيد القيامة المجيد، فهي اليوم الذي صلب فيه المسيح وتبدأ صلوات الكنائس من السادسة صباحًا حتى السادسة مساءً بلا توقف، ويرتدي الشمامسة الزي الحزين وهم يرددون الألحان الحزينة التي لها أصول مصرية قديمة، وبعد الصلوات يعود الأقباط إلى منازلهم للراحة، وبعضهم يصوم عن الطعام طوال اليوم إلى نهاية صلوات ليلة العيد.

ففي الكاتدرائية بالعباسية يحتشد آلاف الأقباط وجمع كبير من الكهنة والإكليروس والشمامسة وترفع صلوات البصخة المقدسة داخل الكنيسة المتشحة بالستائر السوداء التي تعلق في أسبوع الآلام ويرتل الأرشيدكيون إبراهيم عياد إنجيل الصلاة.

وكشفت مصادر كنسية لـ«الدستور»، أن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، من المقرر أن يقطع خلوته بأسبوع الآلام لرئاسة صلوات الجمعة العظيمة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية والتي تحتفل الكنيسة بيوبيلها الذهبي في مايو المقبل.

وأشارت المصادر إلى أن البابا بدأ فترة الاعتكاف والخلوة الروحية مع بداية أسبوع الآلام للصلاة والاستمتاع بالأجواء الروحانية، بعيدًا عن المقر الباباوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وأضافت المصادر أن الكاتدرائية المرقسية بالعباسية شهدت منذ جمعة ختام الصوم التي تسبق أسبوع الألام بالكنيسة تشديدات امنية مكثفة استعدادًا لعيد القيامة المجيد والجمعة الحزينة والتي تحيي بها الكنيسة تذكار صلب المسيح.

وأوضحت المصادر أنه من ضمن الإجراءات والتشديدات الأمنية التي تطبق في الجمعة العظيمة تفتيش جميع زائري الكاتدرائية قبل القداس الإلهي والكشف عن هويتهم من خلال بطاقة الرقم القومي والتي تعد إلزامية لدخول الكاتدرائية في كافة المناسبات الكنسية القادمة ومن أهمها قداس الجمعة الذي يترأسه البابا ويعقبه قداس عيد القيامة مساء السبت.

وأكدت أن محيط الكاتدرائية سيشهد منذ قداس جمعة الآلام حواجز حديدية تفصل بين محيط الكاتدرائية والشارع الرئيسي الذي تتواجد به ضمن الإجراءات الأمنية المشددة، مضيفة أن قداس الجمعة الحزينة سينهي في تمام الساعة 6 من مساء الجمعة.
وفي سياق متصل تتخذ الأديرة القبطية طقوس خاصة بالجمعة العظيمة حيث تغلق أبوابها للزوار وتكتفي بالصلاة للرهبان وسط اتشاحها بالأسود حيث أعلنت من الأديرة من بينها أديرة وادي النطرون والبحر الأحمر والصعيد عن إغلاق أبوابها للرحلات منذ بداية أسبوع الألام ولن تفتح أبوابها إلا بعد عيد شم النسيم.

ويترأس الأنبا بيجول قداس الجمعة العظيمة بدير السيدة العذراء مريم بالمحرق والأنبا صرابامون بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون والانبا متاؤس بدير السريان.

في سياق متصل تحيي كنيسة القيامة بالقدس تذكار الجمعة الحزينة حيث يترأس الأنبا انطونيوس مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالقدس قداس الجمعة وسط حضور الأقباط الذين يزورن القدس في إطار مراسم الحج السنوي الرسمي بعيد القيامة المجيد.

أما عن كبار الأساقفة بالكنيسة بعضهم لم يشارك في قداس البابا تواضروس للجمعة الحزينة بالكاتدرائية، حيث اختار سكرتير المجمع المقدس الأنبا رافائيل ان يترأس القداس بالكنيسة المرقسية بالأزبكية وسط شعبه القبطي بإيبارشية وسط البلد وتوابعها، كما يصلي الأنبا مرقس رئيس لجنة الإعلام بالمجمع المقدس قداس الجمعة بكنيسة مارمرجس بمطرانية شبرا الخيمة والأنبا موسى أسقف الشباب بدير الملاك البحري بمحيط منطقة العباسية.

كما أنه المقرر أن يترأس الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي صلوات الجمعة الحزينه بكاتدرائية ماريوحنا الحبيب بنجع حمادي بمشاركة عدد من كهنه الأيبارشية.

يذكر أن أهم طقوس الأقباط بقداس الجمعة العظيمة اصطحاب الزهور والورود لإحياء تذكار دفن السيد المسيح عقب صلبه بنهاية المراسم الدينية للقداس.

موضوعات متعلقة

«درب الصليب» أوبريت بكنيسة العذراء تزامنًا مع «أسبوع الآلام»

بالتفاصيل.. مستجدات أمنية وخطة متغيرة للبابا في أسبوع الآلام

لأول مرة..البابا تواضروس يترأس صلوات البصخة بدير مارمينا

طقوس مختلفة لـ«أسبوع الآلام» في عهد البابا تواضروس

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

تفاصيل احتفالات الكنيسة بالذكرى السنوية لشهداء أحد السعف بطنطا والثغر

منذ شهر

رجل المعجزات.. احتفاء خاص بذكرى رحيل البابا كيرلس

منذ شهر

البابا تواضروس يلقى عظته من كنيسة العذراء بالكاتدرائية.. اليوم

منذ شهر

البابا تواضروس يكشف حقيقة بناء أول كنيسة في السعودية

الآن

«المترو»: عودة حركة القطارات بالخط الثاني في الاتجاهين

«الدستور» تنشر أسماء الفائزين بحج الجمعيات الأهلية

زلزال بقوة 5.3 يضرب جنوبي كاليفورنيا

أحمد مراد ونبيل فاروق في عزاء أحمد خالد توفيق

الأكثر قراءة

إحالة الإعلامية نهلة عبدالعزيز إلى التحقيق (مستندات)

هل انتحر أحمد خالد توفيق؟

الخطيب يخضع لعملية جراحية خطيرة

عاجل.. إقالة رئيس تحرير المصري اليوم (صورة)

ألبومات الصور

عدسة «الدستور» في حفل افتتاح معرض «قناة السويس» بباريس

حفيد ديليسبس يشهد حفل افتتاح «ملحمة قناة السويس» في باريس (صور)

فرحة نجوم الأهلي ببطولة إفريقيا لكرة الطائرة

«أسرة فاروق وأحفاد ديليسبس وشاه إيران» في ملحمة قناة السويس (صور)

نجم الساعة

ماذا يريد المصريون من السيسي؟

الأكثر قراءة

إحالة الإعلامية نهلة عبدالعزيز إلى التحقيق (مستندات)

هل انتحر أحمد خالد توفيق؟

الخطيب يخضع لعملية جراحية خطيرة

عاجل.. إقالة رئيس تحرير المصري اليوم (صورة)

كشكول

شكاوي بالجملة في امتحانات ابنأئنا بالخارج في السعودية

محافظ الجيزة في صفوف طلاب الثانوي بمبادرة " عايزين نتعلم "

وزيرة الهجرة تهنئ جامعة عين شمس بحصولها علي 4 نجوم بتصنيف QS

الدكتوراه الفخرية لهانى عازر من جامعة عين شمس

اعلان مواعيد امتحانات صفوف النقل بمدارس بالجيزة

الأمصار

بالفيديو.. نشرة أخبار الدستور من موقع «الأمصار»

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

آخر كلام.. طاقم حكام نرويجي لإدارة كلاسيكو السعودية

ولي عهد البحرين: منشأة الإسناد البحري البريطانية دليل دعمنا للتحالف الدولي

ads
منوعات

الدهن في العتاقي.. 96% من السيدات فوق الأربعين أكثر أنوثة وحيوية

وصفوها بـ«البشعة» فى طفولتها.. لتنافس على ملكة جمال إنجلترا!

تزيين جثة رجل أعمال بالذهب قبل حرقه.. صور

ولاد الكار

فيديوجراف.. «الخطيب يخضع لجراحة.. وعطل في المترو» أبرز أخبار اليوم

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك