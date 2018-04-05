البابا تواضروس يترأس قداس الجمعة العظيمة بكاتدرائية العباسية

الجمعة الكبيرة أو الجمعة الحزينة أو جمعة الآلام أو «جمعة الصلبوت»، هي التي تسبق عيد القيامة المجيد، فهي اليوم الذي صلب فيه المسيح وتبدأ صلوات الكنائس من السادسة صباحًا حتى السادسة مساءً بلا توقف، ويرتدي الشمامسة الزي الحزين وهم يرددون الألحان الحزينة التي لها أصول مصرية قديمة، وبعد الصلوات يعود الأقباط إلى منازلهم للراحة، وبعضهم يصوم عن الطعام طوال اليوم إلى نهاية صلوات ليلة العيد.



ففي الكاتدرائية بالعباسية يحتشد آلاف الأقباط وجمع كبير من الكهنة والإكليروس والشمامسة وترفع صلوات البصخة المقدسة داخل الكنيسة المتشحة بالستائر السوداء التي تعلق في أسبوع الآلام ويرتل الأرشيدكيون إبراهيم عياد إنجيل الصلاة.



وكشفت مصادر كنسية لـ«الدستور»، أن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، من المقرر أن يقطع خلوته بأسبوع الآلام لرئاسة صلوات الجمعة العظيمة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية والتي تحتفل الكنيسة بيوبيلها الذهبي في مايو المقبل.



وأشارت المصادر إلى أن البابا بدأ فترة الاعتكاف والخلوة الروحية مع بداية أسبوع الآلام للصلاة والاستمتاع بالأجواء الروحانية، بعيدًا عن المقر الباباوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.



وأضافت المصادر أن الكاتدرائية المرقسية بالعباسية شهدت منذ جمعة ختام الصوم التي تسبق أسبوع الألام بالكنيسة تشديدات امنية مكثفة استعدادًا لعيد القيامة المجيد والجمعة الحزينة والتي تحيي بها الكنيسة تذكار صلب المسيح.



وأوضحت المصادر أنه من ضمن الإجراءات والتشديدات الأمنية التي تطبق في الجمعة العظيمة تفتيش جميع زائري الكاتدرائية قبل القداس الإلهي والكشف عن هويتهم من خلال بطاقة الرقم القومي والتي تعد إلزامية لدخول الكاتدرائية في كافة المناسبات الكنسية القادمة ومن أهمها قداس الجمعة الذي يترأسه البابا ويعقبه قداس عيد القيامة مساء السبت.



وأكدت أن محيط الكاتدرائية سيشهد منذ قداس جمعة الآلام حواجز حديدية تفصل بين محيط الكاتدرائية والشارع الرئيسي الذي تتواجد به ضمن الإجراءات الأمنية المشددة، مضيفة أن قداس الجمعة الحزينة سينهي في تمام الساعة 6 من مساء الجمعة.

وفي سياق متصل تتخذ الأديرة القبطية طقوس خاصة بالجمعة العظيمة حيث تغلق أبوابها للزوار وتكتفي بالصلاة للرهبان وسط اتشاحها بالأسود حيث أعلنت من الأديرة من بينها أديرة وادي النطرون والبحر الأحمر والصعيد عن إغلاق أبوابها للرحلات منذ بداية أسبوع الألام ولن تفتح أبوابها إلا بعد عيد شم النسيم.



ويترأس الأنبا بيجول قداس الجمعة العظيمة بدير السيدة العذراء مريم بالمحرق والأنبا صرابامون بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون والانبا متاؤس بدير السريان.



في سياق متصل تحيي كنيسة القيامة بالقدس تذكار الجمعة الحزينة حيث يترأس الأنبا انطونيوس مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالقدس قداس الجمعة وسط حضور الأقباط الذين يزورن القدس في إطار مراسم الحج السنوي الرسمي بعيد القيامة المجيد.



أما عن كبار الأساقفة بالكنيسة بعضهم لم يشارك في قداس البابا تواضروس للجمعة الحزينة بالكاتدرائية، حيث اختار سكرتير المجمع المقدس الأنبا رافائيل ان يترأس القداس بالكنيسة المرقسية بالأزبكية وسط شعبه القبطي بإيبارشية وسط البلد وتوابعها، كما يصلي الأنبا مرقس رئيس لجنة الإعلام بالمجمع المقدس قداس الجمعة بكنيسة مارمرجس بمطرانية شبرا الخيمة والأنبا موسى أسقف الشباب بدير الملاك البحري بمحيط منطقة العباسية.



كما أنه المقرر أن يترأس الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي صلوات الجمعة الحزينه بكاتدرائية ماريوحنا الحبيب بنجع حمادي بمشاركة عدد من كهنه الأيبارشية.



يذكر أن أهم طقوس الأقباط بقداس الجمعة العظيمة اصطحاب الزهور والورود لإحياء تذكار دفن السيد المسيح عقب صلبه بنهاية المراسم الدينية للقداس.

