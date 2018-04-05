«عرسان الإنستجرام».. شبح يطارد الفنانات على صفحاتهن

«تتجوزيني»، تلك العبارة السحرية التي تذيب قلوب الفتيات تحولت لشبح يطارد الفنانات، عبر حسابهن الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، فبمجرد أن تقوم الفنانة بنشر صورة لها تنهال عليها عروض الزواج.



ومن أبرز الفنانات اللاتي يتلقين عروض الزواج، عبر "الإنستجرام": "مي عز الدين، هنا الزاهد، منة شلبي، منة فضالي، هيفاء وهبي، إليسا".



وتتجاهل الفنانات عادة تلك النوعية من التعليقات، وعلى الرغم من ذلك لا تتوقف تلك العروض بل أحيانا يلح نفس الشخص على طلب الزواج، ويصل الحد لتوهم بعضهم بالزواج من فنانته المفضلة كما حدث مع الفنانة إليسا، حين زعم معجب يدعى عيسى أسد بأنه زوجها، فما كان من إليسا إلا أنها تجاهلت الأمر تماما.

