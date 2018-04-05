«أسرة فاروق وأحفاد ديليسبس وشاه إيران» في ملحمة قناة السويس (صور)

انتهت منذ قليل، فعاليات الافتتاح الرسمي لمعرض «ملحمة قناة السويس» بمعهد العالم العربي في باريس، واستمر لمدة 3 ساعات من السابعة وحتى العاشرة مساءً.



وحضر حفل الافتتاح وزير الخارجية الفرنسي «جان إيف لودريان» ووزيرة الثقافة الفرنسية ومدير معهد العالم العربي، ومن الجانب المصري وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم ومندوب عن وزير الخارجية سامح شكري، كما حضر السفير الفرنسي الحالي بمصر والسفير السابق، وأفراد من عائلة ملك مصر السابق فاروق، وكذلك حفيد ديليسبس، وعائلة شاه إيران، وعدد من الدبلوماسيين والمثقفين الفرنسين والعرب والأفارقة.



ويسرد المعرض قصة إنشاء قناة السويس منذ عهد الفراعنة وحتى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويستمر لمدة ٦ أشهر.



وقال عددًا من الحاضرين لحفل الافتتاح في تصريحات لـ«الدستور» إنهم يشعرون بالفخر وهم يشاهدون ملحمة قناة السويس، التي تعد جزء هام من تاريخ وحضارة مصر، وأن العالم كله يجب أن يعرف تاريخ وجهود المصريين حتى الآن لتنمية بلدهم.



وعرف أفراد من أسرة الملك فاروق نفسهم لـ«الدستور» بأنهم مصريون ويعشقون بلادهم، وسعداء بالحديث مع جريدة مصرية.