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الخميس 05/أبريل/2018 - 10:44 م

طلب إحاطة بشأن عدم تنفيذ «ترام هليوبوليس»

النائب مدحت عواد
النائب مدحت عواد مصطفى،
محمد جعفر
dostor.org/2118742

تقدم النائب مدحت عواد مصطفى، بطلب إحاطة، إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، بشأن الإعلان المشترك لإعادة تأهيل ترام هليوبوليس بقرض قيمته 80 مليون يورو، والموقع من وزيرة التعاون الدولي، ونائب المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية.

وتساءل عضو مجلس النواب عما تم في هذا الشأن منذ عامين على توقيع الاتفاقية وحتى الآن؟، ولماذا لم يتم البدء في المشروع رغم أن مسار الترام هو نفس مسار مترو مصر الجديدة؟".

وطالب "عواد" بتحويل طلب الإحاطة إلى اللجنة الاقتصادية بالبرلمان؛ لمناقشة الأمر.

طلب إحاطة بشأن عدم تنفيذ «ترام هليوبوليس»
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