مصطفى سالم يهنئ «طهطا» بالصعود لـ«الممتاز ب»

هنأ النائب مصطفى سالم، عضو مجلس النواب عن دائرة طهطا بسوهاج، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، اليوم، أعضاء مجلس الإدارة والجهاز الفني والإداري ولاعبي وجمهور نادي طهطا الرياضي لصعوده للدوري «الممتاز ب» بعد تحقيقه نتائج قوية وصعوده على حساب فرق ونواد كبيرة أهمها نادي أخميم الرياضي ونادي بترول أسيوط والقوصية بعد حصوله على أعلى النقاط قبل نهاية التصفيات بمبارة والتي من المنتظر أن تنتهي بمباراة نادي طهطا وبترول أسيوط كتحصيل حاصل.



وقال سالم إن صعود الفريق نتاج لمجهود كبير قدمه اللاعبون ومجلس الإدارة والجمهور المساند للفريق وكذلك حالة الاستقرار التي تشهدها المنظومة الرياضية بطهطا الآن.



